Makari 2 | Suleima sconvolta da un evento tragico

(Di domenica 20 febbraio 2022)2, anticipazioni ultima puntata: alla fine della seconda stagionesubirà un forte trauma che la sconvolgerà. Vediamo di cosa si tratta e chi è coinvolto. La seconda stagione diha avuto un’incredibile successo, anche questa volta siamo ormai giunti al termine della fiction e fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: Senso dell'appartenenza, legami saldi che continuano anche fuori dal set. #EsterPantano, meravigliosa Suleima di #Maka… - ZeusMega : Io mi aspettavo un momento super romantico tra Suleima e Saverio, questo Teodoro rovina sempre tutto ...#makari2 #makari - dafnezampino : Non mi piace la storia tra Saverio e Suleima. Dovrebbero cambiare registro. #makari #makari2 - lovegayships : Suleima è proprio sicura di voler stare ancora con Saverio? No perché passa più tempo con Teodoro che con lui anche… - Francyb_90 : Che palle Saverio sempre musone e vittima...è vero che Suleima sta meglio con Teodoro #Makari #Makari2 -

Ultime Notizie dalla rete : Makari Suleima

Verrà infatti rinvenuto il corpo di Teodoro Bettini , capo di. Ecco dunque cosa aspettarsi dalla nuova puntata.2 , trovato morto Teodoro Bettini: Saverio Lamanna indagherà sul caso ...Teodoro Bettini affascinante capo di, fidanzata di Saverio, sta cercando di realizzare in ... a lasciare la Germania per tornare a lavorare a. Insomma, se insieme con le tante bellezze ...Verrà infatti rinvenuto il corpo di Teodoro Bettini, capo di Suleima. Ecco dunque cosa aspettarsi dalla nuova puntata. Makari 2, trovato morto Teodoro Bettini: Saverio Lamanna indagherà sul caso ...Teodoro Bettini affascinante capo di Suleima, fidanzata di Saverio ... a lasciare la Germania per tornare a lavorare a Makari. Insomma, se insieme con le tante bellezze storico e paesaggistiche ...