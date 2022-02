Le importanti parole di Emma a Verissimo | “Bisogna coltivare la gentilezza”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ancora una voltaMarrone ci spinge a riflettere su argomenti delicati. La cantante, ospite nel salotto diil 20 febbraio 2022, ha avuto modo di raccontare la sua recente esperienza al Festival di Sanremo insieme a Francesca Michielin, parlando al pubblico delle grandissime emozioni provate sul palco dell’Ariston. In seguito, durante l’intervista con Silvia Toffanin, si è parlato della sua lotta in difesa delle donne: “Combatto molto per le donne, ma tutti i giorni. Non aspetto il post su Instagram dell’8 marzo, perché si deve combattere veramente tutti i giorni. Ci limitiamo ormai ad essere presenti solo sui social, citando le frasi di tante povere poetesse senza capire il senso delle, però poi tutti gli altri giorni ci dimentichiamo di che cosa vuol dire essere solidali con le donne”. ...

