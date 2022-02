Golf, PGA Tour: Niemann al comando al Genesis, delude Molinari (Di domenica 20 febbraio 2022) Al Genesis Invitational (PGA Tour) di Golf, un inarrestabile Joaquin Niemann è saldamente al comando della classifica con un parziale di 68 (-3) su un totale di 194 (63 63 68, -19) e con tre colpi di vantaggio sull’americano Cameron Young, secondo con 197 (-16). In lotta per il titolo anche il norvegese Viktor Hovland (numero 4 al mondo), terzo con 200 (-13) davanti all’americano Justin Thomas, quarto con 201 (-12), e al californiano Collin Morikawa (secondo nel world ranking), quinto con 202 (-11). Prova deludente per Francesco Molinari, unico azzurro in gara, che occupa la 72esima con 214 (70 70 74, +1). Terzo giro complicato per il torinese, che perde 28 posizioni dopo un parziale chiuso in 74 (+3) con due doppi bogey (alle buche 13 e 14), altrettanti birdie (alla ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) AlInvitational (PGA) di, un inarrestabile Joaquinè saldamente aldella classifica con un parziale di 68 (-3) su un totale di 194 (63 63 68, -19) e con tre colpi di vantaggio sull’americano Cameron Young, secondo con 197 (-16). In lotta per il titolo anche il norvegese Viktor Hovland (numero 4 al mondo), terzo con 200 (-13) davanti all’americano Justin Thomas, quarto con 201 (-12), e al californiano Collin Morikawa (secondo nel world ranking), quinto con 202 (-11). Provante per Francesco, unico azzurro in gara, che occupa la 72esima con 214 (70 70 74, +1). Terzo giro complicato per il torinese, che perde 28 posizioni dopo un parziale chiuso in 74 (+3) con due doppi bogey (alle buche 13 e 14), altrettanti birdie (alla ...

