Gol di Piatek, la Fiorentina batte l'Atalanta. I viola tornano in piena corsa per un posto in Europa (Di domenica 20 febbraio 2022) La Fiorentina batte 1 - 0 l'Atalanta nel 'lunch match' della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere la partita il gol di Piatek al 56 '. Espulso al 64'...

DAZN_IT : Quando l’#Atalanta incontra un uomo con la pistola, l’Atalanta sa che subirà gol ? 6° gol in carriera per #Piatek… - SkySport : FIORENTINA-ATALANTA 1-0 Risultato finale ? ? #Piatek (56') ? ? - Atalanta_BC : #FiorentinaAtalanta | 1-0 | 56' ? Gol della Fiorentina, Piatek. ? Piatek scores for Fiorentina. #SerieATIM #GoAtalantaGo ??? - sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata: ora Firenze sogna la Champions League: Importantissimo successo della Fiorentina… - infoitsport : Piatek-gol: la Fiorentina batte la Dea -