Geppi Cucciari: “10 chili persi in un mese? Falso, nessuna dieta miracolosa e non uso integratori. Solo menzogne di defic***ti” (Di domenica 20 febbraio 2022) Geppi Cucciari non ci sta e sbotta su Instagram smascherando una fake news che circola sui social sul suo conto. Oggetto: la sua presunta dieta miracolosa. Il suo ritorno in tv, su Rai 3 con il nuovo programma “Che succ3de?“, ha puntato i riflettori sull’attrice, conduttrice e comica sarda e scatenato gli inevitabili commenti, in primis quelli sull’aspetto fisico. Gli utenti hanno iniziato a parlare del suo dimagrimento e qualche account ha preso a millantare che avesse perso 10 chili in quattro settimane, pubblicando addirittura quello che veniva definito come il suo piano alimentare dettagliato, con tanto di nome degli integratori che avrebbe utilizzato. Ovviamente, tutto assolutamente Falso. La bufala, come sempre avviene in questi casi, è circolata a tal punto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022)non ci sta e sbotta su Instagram smascherando una fake news che circola sui social sul suo conto. Oggetto: la sua presunta. Il suo ritorno in tv, su Rai 3 con il nuovo programma “Che succ3de?“, ha puntato i riflettori sull’attrice, conduttrice e comica sarda e scatenato gli inevitabili commenti, in primis quelli sull’aspetto fisico. Gli utenti hanno iniziato a parlare del suo dimagrimento e qualche account ha preso a millantare che avesse perso 10in quattro settimane, pubblicando addirittura quello che veniva definito come il suo piano alimentare dettagliato, con tanto di nome degliche avrebbe utilizzato. Ovviamente, tutto assolutamente. La bufala, come sempre avviene in questi casi, è circolata a tal punto che ...

Advertising

Corriere : Dieci chili in un mese, la dieta «miracolosa» di Geppi Cucciari - yufalcediluna : Corriere della Sera: Cucciari, Ferragni e Follesa vittime delle diete false e miracolose. - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Dieci chili in un mese, la dieta «miracolosa» di Geppi Cucciari - Italia_Notizie : Geppi Cucciari, Chiara Ferragni e Katia Follesa, quando la «dieta miracolosa» è falsa - jornalistavitor : RT @Corriere: Dieci chili in un mese, la dieta «miracolosa» di Geppi Cucciari -

Ultime Notizie dalla rete : Geppi Cucciari Baggio e il docu - show "Alessandro Cattelan: una semplice domanda" Roberto Baggio , Geppi Cucciari , Elio, Francesco Mandelli , Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli , saranno con Cattelan nei 6 episodi dello show, in arrivo negli oltre 190 Paesi in cui Netflix è ...

Rilasciata una clip in anteprima di Una semplice domanda con Alessandro Cattelan Al suo fianco troviamo Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli. Scopri qui tutto su Una semplice domanda . Una semplice domanda clip in anteprima ...

Cucciari, Ferragni e Follesa vittime delle diete false e miracolose Corriere della Sera Geppi Cucciari, Chiara Ferragni e Katia Follesa, quando la «dieta miracolosa» è falsa Ma dietro al dimagrimento della 48enne Geppi Cucciari, attrice, conduttrice e comica sarda, c’è uno sforzo di gran lunga maggiore, iniziato addirittura nel 2010. La smentita di alcune notizie girate ...

Chi è Geppi Cucciari Cagliaritana, classe 1973, Maria Giuseppina Cucciari, in arte Geppi Cucciari, è nota soprattutto per le diverse partecipazioni a Zelig a partire dal 2001. In quegli anni si laurea in Giurisprudenza.

Roberto Baggio ,, Elio, Francesco Mandelli , Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli , saranno con Cattelan nei 6 episodi dello show, in arrivo negli oltre 190 Paesi in cui Netflix è ...Al suo fianco troviamo Roberto Baggio,, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli. Scopri qui tutto su Una semplice domanda . Una semplice domanda clip in anteprima ...Ma dietro al dimagrimento della 48enne Geppi Cucciari, attrice, conduttrice e comica sarda, c’è uno sforzo di gran lunga maggiore, iniziato addirittura nel 2010. La smentita di alcune notizie girate ...Cagliaritana, classe 1973, Maria Giuseppina Cucciari, in arte Geppi Cucciari, è nota soprattutto per le diverse partecipazioni a Zelig a partire dal 2001. In quegli anni si laurea in Giurisprudenza.