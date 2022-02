Davide Nicola | non solo grinta | “Con questo atteggiamento possiamo farcela”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 20 febbraio 2022) di Marco De Martinoha chiamato tutti a raccolta, dopo il triplice fischio di Salernitana-Milan, ha catechizzato il gruppo ed ha poi urlato tutta la propria rabbia verso la curva sud Siberiano, che a sua volta gli ha tributato un’ovazione. E’ la prima assoluta da tecnico granata ma è come se lo fosse da dieci anni per il piglio con cui ha esordito al cospetto della capolista Milan., davanti a microfoni e taccuini, ha commentato con soddisfazione e non senza una vena di rammarico il punto conquistato dai suoi contro i rossoneri di Stefano Pioli: “Mister salvezza? Se mi si danno sempre squadre per lottareobiettivo non posso che lottare per. Intanto –spiega- vogliamo gratificare un pubblico che da fuori è straordinario, da dentro è travolgente. ...