Clima, Torino: attivisti Extinction Rebellion si calano dai ponti (Di domenica 20 febbraio 2022) Blitz ambientalista questa mattina a Torino. Due attivisti di Extinction Rebellion si sono appesi al ponte della Gran Madre, calandosi sin quasi al livello dell'acqua aprendo degli striscioni con le ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) Blitz ambientalista questa mattina a. Duedisi sono appesi al ponte della Gran Madre, calandosi sin quasi al livello dell'acqua aprendo degli striscioni con le ...

Meteo, le previsioni di lunedì 21 febbraio A Milano clima piacevole con temperature tra i 7 e 16 gradi e cielo rasserenato nel pomeriggio dopo una mattinata di nuvolosità. Stessa cosa a Torino dove le temperature minime toccheranno i 3 gradi ...

Blitz degli ecologisti: bloccano il traffico e si calano dal ponte sul Po per denunciare l'emergenza clima “Siamo un Po nella merda”. Lo striscione che due attivisti di Extinction Rebellion hanno srotolato dal Ponte di piazza Vittorio di Torino per denunciare l'emergenza climatica dopo essersi ...

