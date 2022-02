Calenda e Conte 'sbarrano la strada' per campo largo (Di domenica 20 febbraio 2022) AGI - Al campo largo, Carlo Calenda contrappone il "campo tosto". E su questo campo sfida gli amici Letta e Renzi a convergere, assieme a liberali e a Forza Italia. E' sul Risiko delle alleanze che si gioca il futuro del neonato "terzo polo", come lo chiama Calenda: "Oggi nasce il terzo polo del riformismo e della cultura di governo, dobbiamo costruire un'alternativa possibile al populismo e al sovranismo: il grande centro non esiste, esiste un'area pragmatica che contiene le grandi famiglie politiche europee". Al momento, tuttavia, i soli interlocutori risultano essere quelli di Più Europa, con i quali è in piedi il progetto di federazione. Dopo Benedetto Della Vedova, al congresso si affacciano Emma Bonino e Riccardo Magi. Ma l'impatto è tutt'altro che formale o di routine. ... Leggi su agi (Di domenica 20 febbraio 2022) AGI - Al, Carlocontrappone il "tosto". E su questosfida gli amici Letta e Renzi a convergere, assieme a liberali e a Forza Italia. E' sul Risiko delle alleanze che si gioca il futuro del neonato "terzo polo", come lo chiama: "Oggi nasce il terzo polo del riformismo e della cultura di governo, dobbiamo costruire un'alternativa possibile al populismo e al sovranismo: il grande centro non esiste, esiste un'area pragmatica che contiene le grandi famiglie politiche europee". Al momento, tuttavia, i soli interlocutori risultano essere quelli di Più Europa, con i quali è in piedi il progetto di federazione. Dopo Benedetto Della Vedova, al congresso si affacciano Emma Bonino e Riccardo Magi. Ma l'impatto è tutt'altro che formale o di routine. ...

