Ascolti Tv 19 febbraio 2022 | De Filippi vince con Pio e Amedeo Amadeus resiste con Banfi e i pacchi formato famiglia Saviano cresce e va sul podio

Leggi su tvzoom

(Di domenica 20 febbraio 2022), trend: “C’è posta per te” rimane distante dal 30%, “Affari Tuoi” al 17,1% partendo alle 20.45, “Insider” guadagna 300 mila spettatori rispetto alla prima puntata Sabato tv con una sfida inedita delle ammiraglie, quello del 19, molto parzialmente ‘disturbata’ da Salernitana-Milan, in onda sia su Sky che su Dazn. In una giornata caratterizzata, per quello che riguarda lo sport, anche dal bronzo di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio ai Giochi Olimpici Invernali. In prima serata in tv su Rai1 è andato in ondacon Affari Tuoi in versione da prima serata, con unaimpegnata in versione game tradizionale nella prima parte, ed un ospite e la beneficenza (ieri Lino) nella seconda parte. Su ...