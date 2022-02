Adani sulla Juve: 'Vlahovic un onore ma anche un onere. Con le figurine non si vincono i campionati' (Di domenica 20 febbraio 2022) Ospite negli studi di 90° Minuto, Daniele Adani parla anche del momento della Juventus: "Il derby con il Torino ha fatto vedere dei... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Ospite negli studi di 90° Minuto, Danieleparladel momento dellantus: "Il derby con il Torino ha fatto vedere dei...

Ultime Notizie dalla rete : Adani sulla Juventus, Adani: "Con le figurine non si vincono le partite" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Daniele Adani ha parlato della Juve dopo il derby della Mole. Le dichiarazioni dell'opinionista sulla situazione bianconera Daniele Adani, a 90° Minuto, ha parlato della Juve dopo il derby della Mole pareggiato 1 - 1. Le dichiarazioni dell'ex giocatore. DICHIARAZIONI ...

Domenica Rai Sport, 20 Febbraio 2022 - diretta Olimpiadi Pechino, Volley, Basket Coppa Italia ... Marco Lollobrigida, Giovanna Carollo, Gianfranco Teotino, Spillo Altobelli, Daniele Adani ore 22:...figura di culto perseguitata dal destino e neppure dell'ennesima inchiesta mirata a far luce sulla ...

