Zakia Seddiki | chi è la moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio | tutto su di lei

(Di sabato 19 febbraio 2022) Oggi andiamo alla scoperta di, assassinato in Congo. La donna infatti sarà ospite di Verissimo. E’ passato un anno dalla morteitaliano, dopo un agguato in Repubblica del Congo. Oggi Silvia Toffanin ospiterà a Verissimo la. Scopriamo chi è ladel diplomatico italiano.in compagnia della(via Screenshot)Oggi andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin tra i tanti ospiti in studio avrà modo anche di parlare con...

Nella puntata in onda sabato 19 febbraio 2022, la presentatrice incontra, vedova dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso un anno fa in un agguato in Congo, che per la prima volta si ...Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa nel dettaglio? Ci pensiamo immediatamente:: se il suo nome non vi risulterà affatto nuovo, avete pienamente ragione. Lei è la vedova dell'...Per questo la Federazione della Stampa affianca la campagna per chiedere verità e giustizia promossa da Antonella Napoli e da Focus on Africa ed è accanto alla moglie dell’ambasciatore Attanasio, ...Zakia Seddiki è la vedova dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, morto nell’agguato in Congo. Scopriamo qualcosa in più su di lui. “Era una persona speciale”, così lo ha definito la moglie nella ...