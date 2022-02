Weah | “Serie A | una mia ambizione | in particolare giocare nel Milan”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Timothy, figlio di George, ex attaccante del, ha parlato ai microfoni di 'SportWeek'. Rivelando i suoi sogni di rossonero

Advertising

Gazzetta_it : Intervista con Timothy Weah, il figlio di George: 'Il Milan fa parte della storia della mia famiglia, vorrei giocar… - DiMarzio : .@acmilan, l'attaccante del @losclive Timothy #Weah ammette: 'Parlo spesso con #Maignan dei rossoneri' - GraziaMarocco : RT @Gazzetta_it: Intervista con Timothy Weah, il figlio di George: 'Il Milan fa parte della storia della mia famiglia, vorrei giocare lì' h… - vperro21 : RT @DiMarzio: .@acmilan, l'attaccante del @losclive Timothy #Weah ammette: 'Parlo spesso con #Maignan dei rossoneri' - FinallyTheo : RT @Gazzetta_it: Intervista con Timothy Weah, il figlio di George: 'Il Milan fa parte della storia della mia famiglia, vorrei giocare lì' h… -

Ultime Notizie dalla rete : Weah Serie

Pianeta Milan

L'ambizioso quasi ventiduenne Timothy però si sta comunque facendo un nome, al di là di quel... Guarda tutta laA TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...... da quando esiste la numerazione fissa sulle maglie dellaA, ovvero dal 1995 - 96, soltanto ... Appena dietro a Inzaghi e davanti a George, media di 0,42 nel '95 - 96. Piccolo dettaglio: ...Timothy Weah ha rilasciato un'intervista esclusiva sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i tanti temi affrontati c'è ovviamente quello legato al padre George che in Serie A è stato ...Come riporta La Gazzetta dello Sport, da quando esiste la numerazione fissa sulle maglie della Serie A, ovvero dal 1995-96 ... appena dietro a Inzaghi e davanti a George Weah (media di 0,42 nel ...