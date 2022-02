Voci di donne a Modica

Leggi su quotidianodiragusa

Palazzolo Acreide – L'Ente Liceo Convitto è lieto di ospitare per il terzo incontro di "di" Adriana Antoci e Giulia Cosentini con " La città in giallo". Una trilogia di romanzi gialli che ha come sfondo Palazzolo Acreide e come protagonista un detective-professore di greco. Il terzo incontro si terrà giorno 25 febbraio 2022 alle ore 18.30. Evento gratuito riservato ai possessori di GREEN PASS.