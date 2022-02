Via delle Calabrie, incendio in una palazzina: nessun ferito (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Solo tanto fumo e molto spavento ma per fortuna non si sono registrati feriti nell’incendio divampato poco dopo le 13 in una palazzina in via delle Calabrie a Salerno. Cinque squadre diverse dei vigili del fuoco sono state chiamate ad intervenire. Sul posto anche la polizia di stato e mezzi del 118. Al momento dell’incendio si è infatti temuto per il peggio trattandosi di edifici abitati da famiglie. La colonna di fumo è stata avvistata e segnalata al centralino dei caschi rossi da numerose telefonate di automobilisti di passaggio sulla trafficata arteria. Al momento non sono ancora note le cause dell’incendio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Solo tanto fumo e molto spavento ma per fortuna non si sono registrati feriti nell’divampato poco dopo le 13 in unain viaa Salerno. Cinque squadre diverse dei vigili del fuoco sono state chiamate ad intervenire. Sul posto anche la polizia di stato e mezzi del 118. Al momento dell’si è infatti temuto per il peggio trattandosi di edifici abitati da famiglie. La colonna di fumo è stata avvistata e segnalata al centralino dei caschi rossi da numerose telefonate di automobilisti di passaggio sulla trafficata arteria. Al momento non sono ancora note le cause dell’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Via delle L'intervista. Silvio Garattini: vi racconto la mia fede, da scienziato Cosa pensa delle pressioni di legalizzare il suicidio assistito e l'eutanasia? Il ricorso all'... Sono presidente di un hospice vicino a Pordenone, La Via di Natale, 12 letti, e mai nessuno che ha ...

ISEE 2022 basso? Ecco le agevolazioni che puoi richiedere! Anche se va detto che questo bonus occhiali da vista tutt'ora non risulta disponibile per via della ... cioè un supporto per ridurre il costo delle bollette per le famiglie che hanno un reddito ...

Guadalajara: Bronzetti ed Errani al via delle "quali" FIT Borgo San Lorenzo. Lavori nelle scuole: aggiornamenti e tempi con cancello sulla via principale, siamo in attesa che la ditta comunichi la sua disponibilità. “Vale la pena spendere due parole sul problema delle gare per le opere pubbliche - prosegue Becchi - ...

Fiorentina, Italiano: C’è entusiasmo, ma affrontiamo una delle più forti” Abbiamo preparato questa partita difficile, reputo l’Atalanta una delle più forti del campionato ... Anche se da parte nostra non è mai andato via. Cerchiamo sempre di ottenere il massimo, nelle ...

