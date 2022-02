Strepitoso Quaglierella | la Samp vince contro l’Empoli | fa 100 e supera Boniperti

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tre punti d’oro per ladoria nella seconda sfida della 26esima giornata del campionato di Serie A. Il ritorno in panchina di Giampaolo ha permesso alla squadra di cambiare passo, adesso la situazione di classifica è sicuramente più tranquilla. Il grande protagonista è stato Fabio Quagliarella. L’avvio delladoria è stato da grande squadra, i padroni di casa si sono portati subito in doppio vantaggio. Il marcatore? Fabio Quagliarella, l’attaccante è sempre più eterno e continua a trascinare la sua squadra. Quagliarella raggiunge quota 100 reti con la maglia delladoria, è andato a segno per il diciottesimo anno solare consecutivo in Serie A e hato Giampieronella classifica dei marcatori all-time della Serie A, salendo a quota 180 reti. Nel finale la...