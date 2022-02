Spalletti su Osimhen | “Mi sembra straordinario | non capisco una cosa”

(Di sabato 19 febbraio 2022) L’allenatore del Napoli, Luciano, durante l’intervista in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato delle sue impressioni sull’attaccante Victor. Di seguito le sue parole: “Se Koulibaly ci spaventa,ciqualdi stratosferico come possibilità”. “Non riesco a capire dove possa arrivare, mi mettono curiosità le sue possibilità future. L’avete visto nell’ultima partita in quegli strappi da 40 metri, con tutta la difesa avversaria dietro, poi magari sbaglia il cross. Il primo a convincersi di poterli fare deve essere lui. Può fare tanto altro oltre ai suoi strappi”. Napoli,(Getty Images) “I suoi compagni dovranno imparare a essere all’altezza. Giocare con giocatori del livello di Insigne, Koulibaly ...

Il tecnico del Napoli, Luciano, non terrà una conferenza stampa, ma ha rilasciato una ... "? Ci può sembrare qualcosa di stratosferico. Non riesco a capire dove possa arrivare, mi ...L'allenatore del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "Dopo ...? Se Koulibaly è spaventoso lui è stratosferico ma deve capire ...Luciano Spalletti, ha parlato anche di Victor Osimhen, definendolo stratosferico. «Osimhen? Ci può sembrare qualcosa di stratosferico. Non riesco a capire dove possa arrivare, mi esalta nel pensiero ...Spalletti, le parole sul Cagliari "Cagliari ... Mi piace molto vivere la città". Su Osimhen e sulla situazione infortunati Su Osimhen: "Osimhen? Ci può sembrare qualcosa di stratosferico. Non riesco a ...