Sondaggi politici: Fdi e Pd in testa e Salvini perde ancora terreno (Di sabato 19 febbraio 2022) Sondaggi politici : sempre in testa l'estrema destra di Giorgia Meloni e il partito democratico guidato da Enrico Letta. Fratelli d'Italia e Partito Democratico si marcano stretti, nell'ultima ... Leggi su globalist (Di sabato 19 febbraio 2022): sempre inl'estrema destra di Giorgia Meloni e il partito democratico guidato da Enrico Letta. Fratelli d'Italia e Partito Democratico si marcano stretti, nell'ultima ...

Advertising

simonefurlan1 : RT @BelpietroTweet: Lo sfogo dell’ex banchiere contro i partiti non è servito a nulla. Le fibrillazioni continueranno e i politici penseran… - ChiccaBis : RT @BelpietroTweet: Lo sfogo dell’ex banchiere contro i partiti non è servito a nulla. Le fibrillazioni continueranno e i politici penseran… - buronjek : RT @LaVeritaWeb: Lo sfogo dell’ex banchiere contro i partiti non è servito a nulla. Le fibrillazioni continueranno e i politici penseranno… - missypippi : RT @BelpietroTweet: Lo sfogo dell’ex banchiere contro i partiti non è servito a nulla. Le fibrillazioni continueranno e i politici penseran… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Lo sfogo dell’ex banchiere contro i partiti non è servito a nulla. Le fibrillazioni continueranno e i politici penseranno… -