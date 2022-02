Sampdoria-Empoli | infarto in tribuna dopo il gol di Quagliarella | le ultime

Advertising

DiMarzio : #SerieA | .@sampdoria, #Sensi salta la sfida contro l'@EmpoliCalcio - Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - sportmediaset : Serie A, #SampdoriaEmpoli 2-0: Quagliarella risorge e trascina i blucerchiati. #SportMediaset… - VotiFanta_ : Gazzetta voti fanta Gazzetta voti fanta #SampdoriaEmpoli, #RomaVerona, #SalernitanaMilan #fsantacalcio #serieA anti… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #SerieA | .@sampdoria, #Sensi salta la sfida contro l'@EmpoliCalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Empoli

Nel pomeriggioè finita 2 - 0. Ha deciso il match una doppietta del capitano blucerchiato Quagliarella. All'Olimpico la Roma di Mourinho va sotto di due gol contro il Verona, ma ...Momenti drammatici al Ferraris durante il match della. Un tifoso blucerchiato di 69 anni, che assisteva alla partita contro l'in tribuna, come riporta Gazzetta.it - è stato colpito da infarto ed è andato in arresto cardiaco dopo il primo ...IL REPORT – Sampdoria-Empoli 2-0, seconda vittoria per Marco Giampaolo che conquista, almeno momentaneamente, la quindicesima posizione in classifica a quota ventisei punti. Sampdoria-Empoli termina ...Dopo le emozioni dell'Allianz Stadium, il campionato riapre il sipario con gli anticipi del sabato. Si comincia con Sampdoria-Empoli, passando per il match dell'Olimpico tra la Roma e il Verona fino ...