Per chi vuole confrontarsi con l' intelligenza di un grande autore

Matteo Pittiruti in un momento del film "Leonora Addio" di Paolo Taviani LEONORA ADDIOGenere: Riflessione analitica in forma di filmRegia di Paolo Taviani. Con Fabrizio Ferracane, Claudio Bigagli, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker, Jessica Piccolo Valerani, Freddy Drabble Forse questo film bisognerebbe guardarlo con l'aiuto di uno psicoanalista, tanto risuona di allusioni e rimozioni, a cominciare dal titolo del film, visto che non si sente una nota di Verdi ("Leonora addio" è un'aria del Trovatore) né si trova alcun riferimento alla novella di Pirandello che porta lo stesso titolo. Ma in fondo rimuovere vuol dire ribadire una mancanza e questo film è un inno – sommesso ma squillante – a ciò che non c'è: la vita e con lei la razionalità che guida le azioni umane. Una scena del film "Leonora addio" di Paolo Taviani

