Omar Pedrini ospite di “My Generation” per parlare dei Timoria

MILANO – Sabato 5 marzo alle ore 20.15 è da non perdere la puntata di "My Generation", su Sky Arte, dedicata ai Timoria. Oltre a interviste agli addetti ai lavori e a filmati d'epoca, ci sarà una chiacchierata con il cantante e chitarrista bresciano Omar Pedrini (foto). Nella puntata, il leader dei Timoria interpreterà, insieme alla sua "Omar Pedrini Band", alcuni brani significativi dei Timoria e, nell'occasione, si parlerà anche di quel favoloso decennio vissuto dalle band italiane. L'articolo L'Opinionista.

