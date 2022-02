Moriero: 'Inter favorita allo scudetto. L'allenatore deve esaltare le qualità tecniche mentre Conte e Spalletti incidono diversamente (Di sabato 19 febbraio 2022) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore dell'Inter, Francesco Moriero, oggi selezionatore delle Maldive, ha espresso... Leggi su calciomercato (Di sabato 19 febbraio 2022)vistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore dell', Francesco, oggi selezionatore delle Maldive, ha espresso...

Advertising

sportli26181512 : Moriero: 'Inter favorita allo scudetto. L'allenatore deve esaltare le qualità tecniche mentre Conte e Spalletti inc… - FcInterNewsit : Moriero: 'Scudetto? Ho visto il 1° T del derby, l'Inter è favorita per due motivi' - sportli26181512 : Vi ricordate Moriero? Ora allena nel posto più bello del mondo: 'Ma non sono in vacanza': Vi ricordate Moriero? Ora… - SL4SHACM : RT @DVACMILAN: MILAN (4-4-2): S. Rossi; Nilsen, Costacurta, Desailly, Maldini; Ba, Albertini, Boban, Leonardo; Savicevic, Ganz Allenatore: … - RosScappaticci : RT @DVACMILAN: MILAN (4-4-2): S. Rossi; Nilsen, Costacurta, Desailly, Maldini; Ba, Albertini, Boban, Leonardo; Savicevic, Ganz Allenatore: … -