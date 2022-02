Milan | un figlio d' arte punta a rivestire i colori rossoneri

(Di sabato 19 febbraio 2022) ... che in fondo fa un po' pdella storia della mia famiglia' ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport il classe 2000, uno che le sue conoscenze in rossonero le ha già.

Weah e ilnel destino Il giovane Weah attualmente è in forza al Lille (club che dalle parti di via Aldo Rossi conoscono piuttosto bene) ma non ha nascosto di voler indossare, prima o poi, la ...Dopo, Genoa, Spezia, Fiorentina, Roma e Venezia a finire nel mirino a stelle e strisce è l'... nel nuovo assetto societario, Antonio Percassi presidente, ilLuca amministratore delegato.Anche il Milan era interessato e il mio agente ha parlato con Mourinho ... quindi ho parlato con mia moglie e le mie figlie ed erano tutti a bordo, il che ha reso la decisione più facile”.Fra questi bisogna annoverare anche Timothy Weah, ragazzo molto giovane ma già parecchio ambizioso che aspira, un giorno, a riprendere il cammino tracciato dal padre con la maglia del Milan. Weah e il ...