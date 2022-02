Messa in tv domenica 20 febbraio | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di20. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ...

Advertising

upbustoeolcella : DOMENICA 27: ultima dopo Epifania “del perdono” ? ore 9.30 Busto G. e ore 10.00 Olcella S. Messa: consegna ICONA… - upbustoeolcella : 20 febbraio 2022 AVVISI DOMENICA 20: ? ore 9.30 Busto G. e ore 10.00 Olcella S. Messa: prima professione di fe… - frankray88 : ...e domenica andrà a messa nella cattedrale di Kiev..... - seminarbedonia : Domenica 20 Febbraio a partire dalla ore 10:00, trasmetteremo sulla ns. Pagina Facebook e sul ns. Canale Youtube la… - AndreaCastagna : @rickyolgiati Per darli alla messa della domenica -

Ultime Notizie dalla rete : Messa domenica

Avvenire

Visto al Piccolo Teatro Strehler, Milano,13 febbraio 2022 ________________________________... Ciò contrasta anche con la complessiva cifra espressiva non realistica dellain scena. Ma ...20 febbraio alle 18 in collegiata sarà celebrata lain suffragio dei soci defunti del Comitato Pulenta e Sciriuii. Dal 23 al 25 febbraio il Togn e la Cia faranno visita alle scuole e ...Il programma della Santa Messa su Rai Uno per domenica 20 febbraio. A causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santa ...Il programma della Santa Messa che sarà trasmessa su TV2000 domenica 20 febbraio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di ...