LIVE Berrettini-Alcaraz 2-6 6-2 0-1, ATP Rio 2022 in DIRETTA: il romano vince il secondo set e trascina tutto al terzo! (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.35 Più si attende e più è difficile continuare: si sta intensificando la pioggia e di conseguenza peggiorano le condizioni del campo. 21.33 Gioco almeno momentaneamente sospeso, anche se i due giocatori rimangono in campo. Non è stata presa una decisione definitiva. 21.32 Aumenta infatti la pioggia e le condizioni dei giocatori potrebbero essere messe a repentaglio. Per ora le precipitazioni oggi non avevano disturbato questo torneo, ma ora la situazione sta peggiorando. 21.30 Alcaraz lamenta di righe scivolose: l’arbitro scende a verificare le condizioni. 1-0 Alcaraz. Si salva da una situazione non semplice lo spagnolo che si ritrovava sul 30-30 in affanno nello scambio. 40-30 CHE DRITTO DI Alcaraz! Dritto in corsa in diagonale che ribalta lo scambio dopo ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.35 Più si attende e più è difficile continuare: si sta intensificando la pioggia e di conseguenza peggiorano le condizioni del campo. 21.33 Gioco almeno momentaneamente sospeso, anche se i due giocatori rimangono in campo. Non è stata presa una decisione definitiva. 21.32 Aumenta infatti la pioggia e le condizioni dei giocatori potrebbero essere messe a repentaglio. Per ora le precipitazioni oggi non avevano disturbato questo torneo, ma ora la situazione sta peggiorando. 21.30lamenta di righe scivolose: l’arbitro scende a verificare le condizioni. 1-0. Si salva da una situazione non semplice lo spagnolo che si ritrovava sul 30-30 in affanno nello scambio. 40-30 CHE DRITTO DI! Dritto in corsa in diagonale che ribalta lo scambio dopo ...

