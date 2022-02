LIVE – Bari-Campobasso, Serie C 2021/2022: girone C (DIRETTA) (Di sabato 19 febbraio 2022) Alle 17:30 di sabato 19 febbraio tutto pronto per Bari-Campobasso, match della ventottesima giornata di Serie C 2021/2022. Entra nel vivo il girone C con le due squadre pronte a contendersi i tre punti. La capolista ospita la quindicesima classificata. I pugliesi vogliono blindare la vetta della classifica, ci riusciranno? Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Bari-Campobasso (Ore 17:30) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Alle 17:30 di sabato 19 febbraio tutto pronto per, match della ventottesima giornata di. Entra nel vivo ilC con le due squadre pronte a contendersi i tre punti. La capolista ospita la quindicesima classificata. I pugliesi vogliono blindare la vetta della classifica, ci riusciranno? Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA(Ore 17:30) SportFace.

