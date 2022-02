(Di sabato 19 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Rodney George, soprannominato “The Rocket”, il Razzo. In 20 anni di carriera, dal 1956 al 1976, è stato l’unico giocatore della storia capace di realizzare 2 volte ilSlam, nel 1962 da dilettante e nel 1969 nell’Era Open. Nel 1967 fece ilSlam (non riconosciuto) anche da professionista. Ha vinto 5 volte la Davis.può essere considerato il più forte giocatore di sempre? «Sono state due favolose settimane di tennis a Melbourne e la finale maschile è stata spettacolare. Medvedev ha giocato unapartita, ma Rafa non si arrende mai. Non penso che lazza di un giocatore si misuridaldiimportanti che riesce a vincere. E nessuno sa ancora come andrà a ...

Advertising

napolista : Laver: «Nadal il più grande? Non conta solo il numero di titoli vinti» Alla Gazzetta: «Berrettini ha già dimostrat… - CREANTO7 : @ArtemiosMi È un simbolo per la Serbia. E si sta preparando ad un futuro politico. Per il resto di tutti noi è un g… -

Ultime Notizie dalla rete : Laver Nadal

Ma voglio tornare in futuro a giocare di nuovo alla RodArena. Ricorderò sempre tutte le cose ... Non ho tifato né per Medvedev né per. Non mi importava chi sarebbe stato il vincitore, tanto ...Ma voglio tornare in futuro a giocare di nuovo alla RodArena. Ricorderò sempre tutte le cose ... Non ho tifato né per Medvedev né per. Non mi importava chi sarebbe stato il vincitore, tanto ...Ma voglio tornare in futuro a giocare di nuovo alla Rod Laver Arena. Ricorderò sempre tutte le cose belle ... Non ho tifato né per Medvedev né per Nadal. Non mi importava chi sarebbe stato il ...Ma voglio tornare in futuro a giocare di nuovo alla Rod Laver Arena. Ricorderò sempre tutte le cose belle ... ho un ottimo legame con l’Australia”. Sulla finale tra Nadal e Medvedev, Djokovic ha ...