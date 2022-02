**L.elettorale: Calenda, 'io per proporzionale con soglia al 5% ma riforma non si farà'** (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe una riforma elettorale proporzionale con soglia di sbarramento al 5%, smantellerebbe il bipolarismo che è diventato bipopulismo ma onestamente non credo che ci sarà alcuna riforma elettorale". Così Carlo Calenda in conferenza stampa al congresso di Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe unacondi sbarramento al 5%, smantellerebbe il bipolarismo che è diventato bipopulismo ma onestamente non credo che ci sarà alcuna". Così Carloin conferenza stampa al congresso di Azione.

Advertising

fattoquotidiano : Recovery, 20 milioni a un borgo disabitato siciliano scelto a discrezione di Musumeci. L’opposizione: “Inizia la ca… - TV7Benevento : **L.elettorale: Calenda, 'io per proporzionale con soglia al 5% ma riforma non si farà'** - - Leonida62 : RT @FurioGarbagnati: Capisco l’importanza di una legge elettorale ma lo scetticismo con cui guardo alle proposte di riforma è probabilmente… - lrrilevante : Criminale lui, criminali quelli che (certo non per nobili motivi) hanno voluto l’Ungheria (˜PoIonia) nella radiosa… - pinellus : Nel 93 introducemmo il maggioritario abrogando una serie di codicilli alla legge elettorale del solo Senato che res… -