Iran, niente deroghe sul petrolio per il Jcpoa (Di sabato 19 febbraio 2022) Un accordo tra Stati Uniti e Iran che sta prendendo forma per ricomporre l’intesa sul nucleare Iraniano del 2015 (nota con l’acronimo inglese Jcpoa) prevede fasi di step reciproci per riportare entrambe le parti in piena conformità, e la prima di queste non include deroghe sulle sanzioni petrolifere, dicono i diplomatici alla Reuters. La notizia è interessante perché conferma che Washington non ha intenzione di bruciare le tappe nella ricomposizione del Jcpoa e non vuole includere la questione in altre dinamiche. Nello specifico: mentre gli Stati Uniti stanno cercando di calmierare i prezzi del petrolio schizzati verso i massimi decennali come conseguenza della crisi innescata dalla Russia con le minacce ai confini ucraini, il greggio di Teheran non riceverà concessioni (i cosiddetti ... Leggi su formiche (Di sabato 19 febbraio 2022) Un accordo tra Stati Uniti eche sta prendendo forma per ricomporre l’intesa sul nucleareiano del 2015 (nota con l’acronimo inglese) prevede fasi di step reciproci per riportare entrambe le parti in piena conformità, e la prima di queste non includesulle sanzioni petrolifere, dicono i diplomatici alla Reuters. La notizia è interessante perché conferma che Washington non ha intenzione di bruciare le tappe nella ricomposizione dele non vuole includere la questione in altre dinamiche. Nello specifico: mentre gli Stati Uniti stanno cercando di calmierare i prezzi delschizzati verso i massimi decennali come conseguenza della crisi innescata dalla Russia con le minacce ai confini ucraini, il greggio di Teheran non riceverà concessioni (i cosiddetti ...

Advertising

putino : @InquisitorPz Non devi convincere me su questo, sto solo dicendo che ora per l’Iran sarebbe più che conveniente acc… - stepadpv : RT @AriannaAlessa10: Le madri dei manifestanti uccisi distribuiscono pacchi alimentari ai bambini poveri. 'Dio ti maledica. Vedi tutto ques… - AriannaAlessa10 : Le madri dei manifestanti uccisi distribuiscono pacchi alimentari ai bambini poveri. 'Dio ti maledica. Vedi tutto q… - TribvnvsPlebis : @michele_geraci A noi niente, ma agli Usa di male ha fatto che vuole negoziare il suo gas in rubli. Stessa cosa la… - cirone65 : @poliziadistato @MinisteroSalute @Viminale Meno male che non metto niente né in rete e ne nel computer e telefono,… -