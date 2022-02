Grafica Veneta cede | undici assunti

(Di domenica 20 febbraio 2022) Dall’inchiesta per caporalato alla assunzione.lavoratori sfruttati da, il colosso nella stampa dei libri in Italia, hanno firmato un accordo con la società guidata dal presidente Fabio Franceschi. «Tre verrannocon un contratto a tempo indeterminato e riceveranno mille euro di risarcimento. Altri tre verrannocon contratto a tempo determinato superiore ai 6 mesi (che dà diritto di prenza in caso di nuove assunzioni) e avranno 2 mila euro di risarcimento. Cinque di loro inizieranno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Genova " Per mesi è stato muro contro muro . La speranza di una conclusione positiva sembrava definitivamente tramontata. Invece è arrivato l'accordo per chiudere la vertenza di Grafica Veneta ed è un buon accordo. Assunzioni e risarcimenti per i lavoratori stranieri che, era l'accusa dei Pm, erano stati sfruttati, minacciati, vessati. Dall'inchiesta per caporalato alla assunzione. Undici lavoratori sfruttati da Grafica Veneta, il colosso nella stampa dei libri in Italia, hanno firmato un accordo con la società guidata dal presidente Fabio Franceschi.