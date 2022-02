Covid, via libera dell’Aifa alla quarta dose di vaccino solo per i soggetti gravemente immunodepressi (Di sabato 19 febbraio 2022) Via libera dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla quarta dose del vaccino anti-Covid per i soggetti gravemente immunodepressi. La Cts ha espresso parere favorevole inviato al ministero della Salute. Tecnicamente non si tratta di una ulteriore dose bensì – per gli immunodepressi – della dose booster a conclusione del ciclo primario vaccinale composto da 2 dosi e 1 dose aggiuntiva. Verrà somministrata con vaccini a mRna. I tempi della somministrazione sono i medesimi della dose booster per la popolazione generale. Uno studio israeliano sulla quarta dose dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) ViaCommissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa)delanti-per i. La Cts ha espresso parere favorevole inviato al ministero della Salute. Tecnicamente non si tratta di una ulteriorebensì – per gli– dellabooster a conclusione del ciclo primario vaccinale composto da 2 dosi e 1aggiuntiva. Verrà somministrata con vaccini a mRna. I tempi della somministrazione sono i medesimi dellabooster per la popolazione generale. Uno studio israeliano sulladei ...

