Beppe Convertini, la sua gioia più grande: “Voi riuscite ad andarci spesso?” – FOTO (Di sabato 19 febbraio 2022) Una vita emozionante, frenetica, affascinante: Beppe Convertini va di corsa da così tanto tempo che ormai per lui è un’abitudine. Ma c’è qualcosa che gli manca profondamente, e che fa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 19 febbraio 2022) Una vita emozionante, frenetica, affascinante:va di corsa da così tanto tempo che ormai per lui è un’abitudine. Ma c’è qualcosa che gli manca profondamente, e che fa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

nicolasavoia : @gracivaleria @GiusCandela Chiedi info a Beppe Convertini. Lui sa, come fare, per fare strada....... - ilSipontinoNet : ?? Beppe Convertini sul #Gargano per girare la nuova puntata di Linea Verde, il video. #Video - Dansai75 : RT @RaiUno: Beppe Convertini e Peppone questa settimana vi porteranno in #Sicilia. #Lineaverde ?? inizia ora su Rai1 e RaiPlay ???? https://… - dariodig : RT @RaiUno: Beppe Convertini e Peppone questa settimana vi porteranno in #Sicilia. #Lineaverde ?? inizia ora su Rai1 e RaiPlay ???? https://… - RaiUno : Beppe Convertini e Peppone questa settimana vi porteranno in #Sicilia. #Lineaverde ?? inizia ora su Rai1 e RaiPlay… -