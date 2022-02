Amedeo Goria e lo strano intreccio con Alex Belli, una condivisione speciale: “C’è attrazione alchemica” (Di sabato 19 febbraio 2022) Il triangolo è roba da dilettanti, Alex Belli e Delia Duran infatti stanno dando vita pentagoni, ma anche esagoni artistici. I due protagonisti del GF Vip hanno detto di condividere moltissimo con la loro amica speciale Stella Starlight. Ma a quanto pare a condividere alchimie con Stella c’è anche un’altro ex gieffino. Giovedì a Pomeriggio 5 Amedeo Goria ha rivelato di aver avuto una ‘simpatia’ con la bella bionda. “Ma io la conosco bene Stella da diversi mesi. Quando vado a Milano ci vediamo spesso e abbiamo preso dei caffè insieme. Tra noi c’è una bella conoscenza possiamo dire questo. Lei è una gran bella ragazza”. Anche tra Amedeo Goria e Stella Starlight c’è attrazione alchemica ?#Pomeriggio5 pic.twitter.com/KT2Ws8rYJG — ... Leggi su biccy (Di sabato 19 febbraio 2022) Il triangolo è roba da dilettanti,e Delia Duran infatti stanno dando vita pentagoni, ma anche esagoni artistici. I due protagonisti del GF Vip hanno detto di condividere moltissimo con la loro amicaStella Starlight. Ma a quanto pare a condividere alchimie con Stella c’è anche un’altro ex gieffino. Giovedì a Pomeriggio 5ha rivelato di aver avuto una ‘simpatia’ con la bella bionda. “Ma io la conosco bene Stella da diversi mesi. Quando vado a Milano ci vediamo spesso e abbiamo preso dei caffè insieme. Tra noi c’è una bella conoscenza possiamo dire questo. Lei è una gran bella ragazza”. Anche trae Stella Starlight c’è?#Pomeriggio5 pic.twitter.com/KT2Ws8rYJG — ...

