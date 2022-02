Alex Belli, arriva un nuovo confronto con Soleil Sorge: “i tuoi occhi non mentono” (Di sabato 19 febbraio 2022) Alex Belli torna a confrontarsi con Soleil Sorge. Ecco cosa si sono detti dopo 24 ore di silenzio Un nuovo confronto torna ad accendere la fiamma tra Alex Belli e Soleil Sorge. Nelle ultime ore e già dal termine della puntata, l’influencer decide di non rivolgere più la parola all’ospite di casa GF Vip. Alex, però, non molla e i due tornano a parlarsi dopo 24 ore: “avrei voluto sentire un tuo parere onestamente. Avrei voluto che ti esponessi” – dichiara l’attore. Soleil, ancora stizzita, replica: “Su cosa dovrei espormi?”. A questo punto Alex spiega a Soleil che proprio lei, durate il confronto in mistery, ha lasciato intendere al ... Leggi su 361magazine (Di sabato 19 febbraio 2022)torna a confrontarsi con. Ecco cosa si sono detti dopo 24 ore di silenzio Untorna ad accendere la fiamma tra. Nelle ultime ore e già dal termine della puntata, l’influencer decide di non rivolgere più la parola all’ospite di casa GF Vip., però, non molla e i due tornano a parlarsi dopo 24 ore: “avrei voluto sentire un tuo parere onestamente. Avrei voluto che ti esponessi” – dichiara l’attore., ancora stizzita, replica: “Su cosa dovrei espormi?”. A questo puntospiega ache proprio lei, durate ilin mistery, ha lasciato intendere al ...

