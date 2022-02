Youcef Belaili era leggenda

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 18 febbraio 2022) In un certo senso,è già un ex-calciatore. Unalocale, diremmo adottando il punto di vista eurocentrico corrente, con un talento sconfinato finito nell’imbuto di una storia complicata. Forse sfortunato, sicuramente pigro, autosabotatore. Il suo è un nome che ogni tanto viene fuori in qualche conversazione tra nerd e sopravvive soprattutto nei video YouTube –humiliating everyone – e quando vedi una nuova clip su Twitter ti fa riflettere: ah quindi gioca ancora. Se mostrassi una sua foto a qualcuno che non ne ha mai sentito parlare potrebbe pensare si tratti di un giocatore degli anni settanta, forse persino più vecchio, solo il contesto della maglia, del taglio di capelli, potrebbe tradire la sua contemporaneità. Con quello sguardo perso nel vuoto, leggermente strabico, che non ...