Viva la Prof del “Righi” e abbasso l’ombelico al vento in nome dei diritti un tanto al chilo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Viva la Prof del liceo “Righi” di Roma che ha severamente rampognato («credi di stare sulla Salaria?») la studentessa che si esibiva in un balletto per Tik Tok in abiti succinti e a ombelico scoperto. Viva la Prof e abbasso i dirigenti che l’hanno sanzionata. Soprattutto, abbasso la ragazzo e i suoi «arrabbiatissimi» (contro la docente, ovviamente) genitori. Sembra di sentirli mentre spalleggiano la figlia danzatrice, premiandone la performance con il farlocco alloro dei «diritti», cui – chissà perché – non devono corrispondere mai dei doveri. Sono i padri e le madri di oggi, cresciuti nella bambagia dell’irresponsabilità e perciò del tutto refrattari a concetti come sacrificio, impegno, conquista. Sì sì, ognuno di noi fa la sua porca figura a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 febbraio 2022)ladel liceo “” di Roma che ha severamente rampognato («credi di stare sulla Salaria?») la studentessa che si esibiva in un balletto per Tik Tok in abiti succinti e a ombelico scoperto.lai dirigenti che l’hanno sanzionata. Soprattutto,la ragazzo e i suoi «arrabbiatissimi» (contro la docente, ovviamente) genitori. Sembra di sentirli mentre spalleggiano la figlia danzatrice, premiandone la performance con il farlocco alloro dei «», cui – chissà perché – non devono corrispondere mai dei doveri. Sono i padri e le madri di oggi, cresciuti nella bambagia dell’irresponsabilità e perciò del tutto refrattari a concetti come sacrificio, impegno, conquista. Sì sì, ognuno di noi fa la sua porca figura a ...

