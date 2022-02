VIDEO – Speed skating | Pechino 2022 | David Bosa vince la sua batterie e chiude 15° nei 1000 metri

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Si è disputata quest’oggi la finale deidi pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di, conche da unico italiano in gara si è piazzato proprio a metà classifica,ndo in quindicesima posizione nella gara vinta dall’olandese Thomas Krol. L’azzurro era in batteria con il kazako Denis Kuzin, per un turno in cuiè partito abbastanza forte, facendo registrare il tempo di 16.68 ai 200, passando poi ai 600 in 41.99, sempre davanti all’avversario,ndo in 1:09’95, per terzo posto momentaneo. Non un risultato soddisfacente per l’azzurro, che ha espresso disappunto all’arrivo e che col susseguirsi delleè stato poi superato dai ...

Si è disputata quest'oggi la finale dei 1000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Pechino 2022, con David Bosa che da unico italiano in gara si è piazzato proprio a metà classifica, ...