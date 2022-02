Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 18/02/22 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Piccola domanda di servizio: ma solo io oggi ho preso un colpo quando Gemma Galgani, guardando dritta in camera, ha sbraitato “Cosa applaudi tu!” che sembrava si stesse rivolgendo proprio a me? No, perché effettivamente in quel momento me la stavo ridendo nel vederla arrampicarsi tristemente sugli specchi come suo solito. E ovviamente lei ce l’aveva con qualche cavaliere a caso seduto proprio sotto la telecamera, ma per un attimo m’è sembrato d’essere stata sgamata con le mani nella marmellata del disagio. E’ un po’ una catena, del resto. Io ridevo guardando la Galgani, e lei rideva guardando quel malcapitato di Antonio. Ma gli rideva proprio in faccia, un’incontenibile risata isterica da donna nonna sull’orlo di una crisi di nervi. Effetto del Karma che, dopo dodici anni (ops, ma lei non vuole che le si tenga il conto, povera!) in cui ci è toccato pupparci gli INFINITI MONOLOGHI di ... Leggi su isaechia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Piccola domanda di servizio: ma solo io oggi ho preso un colpo quando Gemma Galgani, guardando dritta in camera, ha sbraitato “Cosa applaudi tu!” che sembrava si stesse rivolgendo proprio a me? No, perché effettivamente in quel momento me la stavo ridendo nel vederla arrampicarsi tristemente sugli specchi come suo solito. E ovviamente lei ce l’aveva con qualche cavaliere a caso seduto proprio sotto la telecamera, ma per un attimo m’è sembrato d’essere stata sgamata con le mani nella marmellata del disagio. E’ un po’ una catena, del resto. Io ridevo guardando la Galgani, e lei rideva guardando quel malcapitato di Antonio. Ma gli rideva proprio in faccia, un’incontenibile risata isterica da donna nonna sull’orlo di una crisi di nervi. Effetto del Karma che, dopo dodici anni (ops, ma lei non vuole che le si tenga il conto, povera!) in cui ci è toccato pupparci gli INFINITI MONOLOGHI di ...

