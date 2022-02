Una Giusy Ferreri introspettiva e profonda in “Cortometraggi”

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 19 febbraio 2022) Più matura e consapevole,dopo la sua partecipazione a Sanremo con Miele torna con l'album "" che è nato dai suoi live. "Quando vivo le date del tour estivo arrivo a presentare alcuni brani che ho scritto e mi piace definirli di fronte al pubblico come deidi genere tragicomico e da lì è nato l'approccio di vedere le canzoni come piccoli film per narrare delle storie". Un album in cui da spazio a atmosfere, colori, stili, generi e intensità diverse, con svelando una nota più intima e quasi dark. "Avere delle cose che sono totalmente contrastanti tra di loro permette di presentarmi in maniera decisamente più completa e alla fine non rinunciare a nessuna di queste sfaccettature".video width="746" height="420" ...