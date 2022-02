Toyota - Un V8 a idrogeno in collaborazione con Yamaha

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Lacontinua a investire nell'come carburante per motori endotermici. Il progetto, che viaggia in parallelo con quelli di elettrificazione del gruppo, ha già visto la nascita di alcuni prototipi basati sulla Yaris GR e sulla Corolla, ma prende ora una strada più estrema: è stato infatti presentato un V8 progettato insieme alla. Un aspirato aderivato dal V8 Lexus. La base di partenza dell'ambizioso progetto è quella del V8 5.0 aspirato della Lexus RC F Coupé, del quale laha rivisto testate, iniettori, aspirazione e scarico. Quest'ultimo costituisce l'elemento più curioso del prototipo: è stata infatti scelta una inusuale soluzione 8 in 1 al centro della V del motore. Il perché di questa decisione? Per la differente erogazione del motore alimentato a ...

City Gold è un autobus urbano equipaggiato con la tecnologia Fuel Cell ad idrogeno della casa automobilistica, in grado di percorrere fino a 400 Km con un pieno di idrogeno e di ricaricarsi in ... La Toyota continua a investire nell'idrogeno come carburante per motori endotermici. Il progetto, che viaggia in parallelo con quelli di elettrificazione del gruppo, ha già visto la nascita di alcuni ... Nel percorso verso la mobilità sostenibile, idrogeno ed elettrico a batteria rappresentano le scelte che permettono di arrivare a zero emissioni. Va in questa direzione Toyota, da vent'anni ormai ... ma nella sua presentazione il Presidente di Toyota non ha affatto escluso un impiego diverso dell'idrogeno rispetto a quello che viene fatto sulla Mirai.