Tomaso Trussardi unfollowa Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Advertising

FQMagazineit : Tomaso Trussardi e il gesto sui social: ha smesso di seguire Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - occhio_notizie : Tomaso Trussardi defollowa Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti #tomasotrussardi #michellehunziker… - DonnaGlamour : Tomaso Trussardi smette di seguire Michelle Hunziker ed Aurora sui social - infoitcultura : Tomaso Trussardi e il ti amo rivolto al suo cucciolo (FOTO) - infoitcultura : Tomaso Trussardi si consola con un altro amore dopo l’addio a Michelle -

Ultime Notizie dalla rete : Tomaso Trussardi

Dopo il bacio affettuoso con Eros Ramazzotti e la frecciata della conduttrice,decide di smettere di seguire la conduttrice e la figlia su Instagram. Dopo tutto il polverone mediatico che ha suscitato il ritorno sul palco di Michelle con Eros Ramazzotti, il loro ...Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno fatto parlare tutta Italia nelle ultime 24 ore: dopo la loro rappacificazione,ha reagito così Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono tornati a far sognare milioni di telespettatori nel corso della serata di ieri. In occasione dello show ideato da Michelle per ...Ieri avevamo sostenuto che Tomaso Trussardi non aveva avuto alcuna reazione al bacio in diretta tra la sua ormai ex moglie e Eros Ramazzotti, ma abbiamo notato che ha tolto il segui su Instagram sia a ...Dopo il bacio affettuoso con Eros Ramazzotti e la frecciata della conduttrice, Tomaso Trussardi decide di smettere di seguire la conduttrice e la figlia su Instagram. Dopo tutto il polverone mediatico ...