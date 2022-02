Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Joan Verdu continua a stupire, suo il gigante di Oppdal. Quinto Della Vite (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nono alle Olimpiadi, dominatore in Coppa Europa. L’andorrano Joan Verdu sta compiendo il definitivo salto di qualità nella stagione in corso e sottolinea i progressi fatti vincendo il gigante di Oppdal (Norvegia). Completano il podio l’elvetico Livio Simonet (+0”38) e l’austriaco Patrick Feurstein (+1”06), gran quinta piazza di Filippo Della Vite (+2”07) preceduto anche dall’inglese Charlie Raposo (+1”46). Completano la top10 gli svizzeri Josua Mettler (+2”17) e Fadri Janutin (+2”19), il francese Leo Anguenot (+2”38), l’austriaco Christian Borgnaes (+2”42) ed il tedesco Fabian Gratz (+2”54). Gara discreta da parte di Alex Hofer (+2”75) e Giovanni Franzoni (+2”91), rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo. Marcano punti Pietro Canzio ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nono alle Olimpiadi, dominatore in. L’andorranosta compiendo il definitivo salto di qualità nella stagione in corso e sottolinea i progressi fatti vincendo ildi(Norvegia). Completano il podio l’elvetico Livio Simonet (+0”38) e l’austriaco Patrick Feurstein (+1”06), gran quinta piazza di Filippo(+2”07) preceduto anche dall’inglese Charlie Raposo (+1”46). Completano la top10 gli svizzeri Josua Mettler (+2”17) e Fadri Janutin (+2”19), il francese Leo Anguenot (+2”38), l’austriaco Christian Borgnaes (+2”42) ed il tedesco Fabian Gratz (+2”54). Gara discreta da parte di Alex Hofer (+2”75) e Giovanni Franzoni (+2”91), rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo. Marcano punti Pietro Canzio ...

