Roma-Verona: Zaniolo in dubbio, out anche due giocatori per Covid (Di venerdì 18 febbraio 2022) Emergenza Roma. Alla vigilia del match contro l'Hellas Verona, che si disputerà allo stadio Olimpico, domani alle ore 18:00, Nicolò Zaniolo ha accusato un fastidio al quadricipite. Le condizioni del giocatore verranno valutate dettagliatamente dopo l'allenamento di quest'oggi. Mourinho dovrà anche fare a meno di Mancini, squalificato, e di altri due giocatori fuori per Covid. E' probabile che se Zaniolo non dovesse recuperare, al suo posto ci sarà nuovamente Felix accanto ad Abraham. Centrocampo a tre con Pellegrini o Cristante, Veretout e Oliveira. Difesa invece a 4 con Kumbulla e Smalling centrali, esterni: Vina a sinistra e uno tra Maitland-Niles e Karsdorp a destra. SportFace.

