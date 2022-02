Rai | amato programma verso la cancellazione | telespettatori impietriti

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Un amatissimodella Rai potrebbe essere giunto ai titoli di coda. Dal lontano lunedì 18 marzo 2013 su Rai 2 intrattiene il pubblico. La conduzione ai tempi era di Caterina Balivo. Nel cast vi era il costumista Giovanni Ciacci che si occupava del cambio look. Fu amore a prima vista per gli italiani. La L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

eda__yildiz : RT @soitsarya: *personaggio molto amato amorevole brava persona bono* la rai: #DocNelleTueMani2 - soitsarya : *personaggio molto amato amorevole brava persona bono* la rai: #DocNelleTueMani2 - Macr2Giovanna : @Possidonio_GG @petergomezblog @massimo_fares @fattoquotidiano Giuliano Amato ha detto nel TG delle 20 Rai uno che… - DeviddelMauro : @LaNotiziaTweet #iovane giornalaio: il padre di Veronica Gentili è avvocato ed è stato Dirigente Rai, non un pittor… - AdrianoSalis : Ormai la mala politica si è impadronita di tutte le istituzioni, anche quelle cosiddette “indipendenti”. Le “autori… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai amato

Inews24

Ha collezionato ascolti record, ma questo sembra non bastare alla Rai che sta pensando alla cancellazione di Detto Fatto dai palinsesti di Rai2, stagione 2022/2023. Il sito DavideMaggio.it anticipa ...Chi convolerà a nozze negli ultimi episodi della sesta stagione in onda su Rai 1? Non si esclude che, a coronare questo sogno d'amore, possa essere il giovane Salvatore Amato che da tempo ormai ...