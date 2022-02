Ostia | coltelli da macellaio e pistole finte per rapine | due arresti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – I Carabinieri della Compagnia di Romahanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di due 50enni, già noti per i loro precedenti, indagati per il reato di rapina pluriaggravata. Il provvedimento cautelare giunge all’esito di una attività info-investigativa condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, mediante l’analisi di sistemi di videosorveglianza, escussioni testimoniali e controlli del territorio, che ha consentito ai militari di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine ad almeno 2a mano armata, commesse nel territorio diAntica nel dicembre scorso. I due sono già indagati per altre, soprattutto in danno ...