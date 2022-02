Mourinho: «non so se sono un grande comunicatore. Sono intelligente a sufficienza» (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Verona. Nella Roma ci Sono 4 positivi e Sono assenti anche Mancini, Ibanez ed El Shaarawy. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Nei nove indisponibili non c’è Zaniolo. Voi sapete più di me, l’allenamento è alle 17, la partita domani alle 18. C’è la condizione per aspettare” E’ tornato il grande calcio in settimana con la Champions e l’attenzione di tutti è rivolta lì. Mourinho interrompe la domanda: “A Roma non è così, domani è tutto esaurito al 50%” Ha provato nostalgia per la Champions questa settimana? “No. Ho fatto più di 150 partite di Champions, Sono un privilegiato e non posso piangere perché ora gioco in Conference ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’allenatore della Roma, Josè, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Verona. Nella Roma ci4 positivi eassenti anche Mancini, Ibanez ed El Shaarawy. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Nei nove indisponibili non c’è Zaniolo. Voi sapete più di me, l’allenamento è alle 17, la partita domani alle 18. C’è la condizione per aspettare” E’ tornato ilcalcio in settimana con la Champions e l’attenzione di tutti è rivolta lì.interrompe la domanda: “A Roma non è così, domani è tutto esaurito al 50%” Ha provato nostalgia per la Champions questa settimana? “No. Ho fatto più di 150 partite di Champions,un privilegiato e non posso piangere perché ora gioco in Conference ...

