Mara Venier | va da un altro uomo | “Sono in treno…”

(Di venerdì 18 febbraio 2022), è una donna molto affettuosa e generosa con i suoi amici. Mentre Nicola è a Santa Domingo lei in treno raggiunge un. Ecco di chi si tratta., uno dei volti più amati della tv italiana, conduttrice storica di Domenica In è una donna stimata dal suo pubblico ma anche dai colleghi che molto spesso ospita a cena nella sua casa romana: da Alberto Matano a Alba Parietti, tutti gustano le pizzette fritte della zia.e Nicola Carraro, è dunque una buongustaia e dal piglio passionale. Dopo tante passioni e amori importanti, basti pensare alla relazione con il maestro Renzo Arbore e con il collega Jerry Calà, ora la conduttrice veneziana ha trovato pace ...

Advertising

michele_bravi : Appuntamento domani su Rai 1 insieme a Mara Venier. #DomenicaIn - AFeverati : Palesemente Mara Venier Stan account TI AMOOOOO #jerú - Scrittomisto : Euro e lira a confronto, la celebrazione delle monete a Roma con Mara Venier - jonasxnancy : emma dice a mara venier che ha una f pesantissima - Affaritaliani : Fontana di Trevi, torna la cerimonia della moneta -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Oggi Lamberto Sposini compie gli anni e a festeggiare il suo compleanno arriva anche..., gli auguri speciali per Lamberto Sposini: 'Sto arrivando da te' Oggi il noto giornalista Lamberto Sposini compie 70 anni e gli auguri sono arrivati da ogni parte. Il tanto amato ...Mara Venier, è una donna molto affettuosa e generosa con i suoi amici. Mentre Nicola è a Santa Domingo lei in treno raggiunge un altro uomo. Ecco di chi si tratta. Mara Venier, uno dei volti più amati ...A festeggiare l’importante traguardo la sua collega e grande amica Mara Venier: "Buon compleanno Lamberto mio, sono 70… Sono in treno e arrivo da te”. Alla guida della Vita in diretta dal 2008 al 2011 ...