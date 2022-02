LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: la tedesca Nolte ipoteca l’oro, Jamanka e Meyers Taylor già staccate dopo due manche (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.24 Appuntamento a domani con il bob a 2 femminile, alle 13.00 ed alle 14.30 ora italiana si decideranno i giochi per le medaglie con i due segmenti conclusivi. Oro già nelle mani della tedesca Laura Nolte, mentre la connazionale Mariama Jamanka deve difendere la seconda piazza dalla statunitense Elana Meyers Taylor. Grazie per aver seguito la gara in nostra compagnia, la redazione di OA Sport vi augura un buon proseguimento di giornata! 15.20 Ecco i risultati a metà gara: 1 Laura Nolte (Germania) 2’02”05 2 Mariama Jamanka (Germania) +0”50 3 Elana Meyers Taylor (Stati Uniti) +0”74 4 Christine De Bruin (Canada) +1”16 5 Kaillie Humphries (Stati Uniti) +1”33 6 ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.24 Appuntamento a domani con il bob a 2 femminile, alle 13.00 ed alle 14.30 ora italiana si decideranno i giochi per le medaglie con i due segmenti conclusivi. Oro già nelle mani dellaLaura, mentre la connazionale Mariamadeve difendere la seconda piazza dalla statunitense Elana. Grazie per aver seguito la gara in nostra compagnia, la redazione di OA Sport vi augura un buon proseguimento di giornata! 15.20 Ecco i risultati a metà gara: 1 Laura(Germania) 2’02”05 2 Mariama(Germania) +0”50 3 Elana(Stati Uniti) +0”74 4 Christine De Bruin (Canada) +1”16 5 Kaillie Humphries (Stati Uniti) +1”33 6 ...

