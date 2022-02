L' Inps annuncia rimborsi via email | ma è una truffa

Advertising

zazoomblog : INPS annuncia: addio a questi tre bonus dal 1 marzo - #annuncia: #addio #questi #bonus #marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Inps annuncia

La Nazione

'Attenzione, non rispondere, né cliccare sul link'. Appello ai cittadini da Federconsumatori Toscana che ha ricevuto molte segnalazioni. Ecco i consigli ...Roma, Gualtieri si affida a Greco per il Pnrr e la legalità Il sindacoche l'ex ... Pensioni, effetto Covid: l'"risparmia" 1,1 miliardi sul 2020 "Il 96,3% dell'eccesso di mortalità ...Ultimamente stanno arrivando alle caselle di posta elettronica dei cittadini delle lettere con il logo dell'Inps nelle quali si informa di avere diritto ad un rimborso. Per riceverlo sul proprio conto ...17 FEB - Al 2020 ci sono 7.772 minorenni che lavorano con contratto irregolare (Fonte Inps) e secondo l’inail si presume ci siano circa 28 mila minorenni che lavorano in modo irregolare, di cui il 50% ...