Le Iene? Sono mangiapreti! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Iene contro i preti. Solito sciacallaggio Avvenire, pagina 17, di Andrea Fagioli. La caccia al prete è uno degli sport preferiti da Le Iene (il mercoledì su Italia1). Abbiamo visto spesso gli inviati del programma all'inseguimento di religiosi, ma l'altra sera, forse per la prima volta, ne abbiamo visto uno, Andrea Agresti, infilarsi in un confessionale fingendosi un penitente. È un gesto grave, attenuato dal solo fatto che Agresti si è dichiarato poco dopo l'inizio della confessione. Il tutto a chiusura di un servizio su una quarantenne di Bergamo, Enrica Locatelli, che ha sempre creduto di essere figlia di genitori italiani, anche perché i documenti anagrafici lo confermavano, fino a che non ha scoperto di essere nata in Paraguay e, si dice, di essere stata rapita e venduta a pochi giorni dalla nascita. Il responsabile, anche della falsificazione ...

