(Di venerdì 18 febbraio 2022) La Russia è “allarmata da notizie” relative al forte aumento dei bombardamenti nel“condidagli accordi di Minsk”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavorv citato dalla Tass. “Abbiamo sottolineato che non c’è alternativa all’attuazione degli accordi di Minsk nella loro interezza. E, naturalmente, abbiamo sottolineato la nostra seriazione per le dichiarazioni di Kiev secondo cui non avrebbero condotto un dialogo diretto con Donetsk e Lugansk. È una sfida e un rifiuto diretto a rispettare gli accordi di Minsk”, ha detto, parlando ai giornalisti dopo il suo incontro con il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias. “Per quanto riguarda la situazione sulla linea di contatto nel, siamo molto allarmati ...

Advertising

davegiramondo : RT @andfranchini: Lavrov, preoccupa l'uso di armi proibite nel Donbass - Ultima Ora - ANSA - andfranchini : Lavrov, preoccupa l'uso di armi proibite nel Donbass - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Lavrov, preoccupa l'uso di armi proibite nel Donbass -

Ultime Notizie dalla rete : Lavrov preoccupa

ANSA Nuova Europa

18 feb 12:45: "l'uso di armi proibite nel Donbass" La Russia è 'allarmata da notizie' relative al forte aumento dei bombardamenti nel Donbass 'con l'uso di armi proibite dagli ...Io non credo che si arriverà al conflitto, ma se accedesse le conseguenze sarebbero catastrofiche', ha aggiunto Ore 12.49 -: 'l'uso di armi proibite nel Donbass '. La Russia è '...Grande attesa per la prossima settimana c'è per l'incontro tra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il collega Russo Sergey Lavrov ... I TEST NON DOVREBBERO PREOCCUPARE NESSUNO Le ...«Sono estremamente preoccupato delle speculazioni su una possibile guerra in Europa. Io non credo che si arriverà al conflitto, ma se accedesse le conseguenze sarebbero catastrofiche», ha aggiunto Ore ...